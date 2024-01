Serviceangebot in Leichlingen Kostenlose Hygieneartikel für Rathaus-Besucherinnen

Praktisch wirkt sich das so aus: In der Toilette im Erdgeschoss, im Zwischengang zur Stadtbücherei, gibt es einen Raum für Besucherinnen und einen, der nicht geschlechtsspezifisch gekennzeichnet ist. In diesem findet sich nun ein Tampon- und Bindenspender. Die Toilette ist rollstuhlgerecht und mit einem Wickeltisch ausgestattet. Ein zweiter Spender hängt in der Besucherinnentoilette in der dritten Etage, informiert die Verwaltung.