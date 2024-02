Kulturrucksack NRW für Leichlingen Kostenlose Freizeitangebote in den Osterferien

Die Volkshochschule Bergisch-Land lädt in Zusammenarbeit mit dem Künstler Hakan Eren zu einem Workshop rund um die Welt der Ballons ein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten laut VHS kostenlos einen Einblick in die Hintergründe der Ballonkunst und haben die Möglichkeit, von einfachen Formen bis hin zu Tieren oder Gegenständen zu knoten, worauf sie Lust haben. Der Workshop findet am Dienstag, 26. März, von 11 bis 14 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum Leichlingen an der Oskar-Erbslöh-Straße 24 c statt. Wer teilnehmen möchte, muss sich bis zum 18. März anmelden, und zwar entweder per E-Mail an zentrale@vhs-bergisch-land.de oder telefonisch unter 02196 947040.