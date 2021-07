Kostenlos und draußen in Leichlingen : Konzerte im Park mit bis zu 1000 Gästen

Joshua Rüber-Mers organisiert mit seiner Schwester Lea Mers die neue Open-Air-Reihe „Livelingen“. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen An vier Donnerstagen soll in den Sommerferien Live-Musik im Alten Stadtpark erklingen. „Livelingen“ ist der Titel des neuen Festivals.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Zusätzlich zum traditionellen Grammo-Musikfestival bietet die Blütenstadt demnächst ein weiteres kulturelles Highlight. Unter dem Motto „LIVElingen“ steht der Alte Stadtpark an vier Donnerstagen in den Sommerferien jeweils von 17 bis 22 Uhr ganz im Zeichen von Musik. Premiere bei freiem Eintritt ist am Donnerstag, 8. Juli, kündigen die Veranstalter, Joshua Rüber-Mers und seine Schwester Lea Mers, an.

Die Gruppe „Queen May Rock“ aus Bonn übernimmt den Start mit dem typischen Sound der legendären Rockband. Zwei Wochen später, am 22. Juli, unterhält die Kölner Band „Kaschämm“ mit karnevalistischen Stimmungsliedern auf der sechs mal acht Meter großen Bühne, die jeweils nur für einen Tag aufgebaut wird.

Info „Langenfeld live“ vor elf Jahren begründet Vorbild Seit 2010 gibt es die Konzertreihe „Langenfeld live“ in den Sommerferien. Jeden Mittwoch tritt auf dem Marktplatz eine Band auf. Der Eintritt ist frei.

Am 29. Juli sorgt „Mr. B. Fetch“ aus Langenfeld für eine mitreißende Melange von Highlights der Pop- und Rockmusik aus den letzten 30 Jahren. Den Abschluss am 12. August übernimmt die Band „U2fly“ aus Köln, die sich dem Originalsound der irischen Rocker verschrieben haben und eine Show für eingefleischte Fans liefern.

Sollte das Event nach Langenfelder Vorbild so gut wie erhofft angenommen werden, können sich Joshua Rüber-Mers und Lea Mers gut vorstellen, dass die Musik im nächsten Jahr an sechs Donnerstagen am selben Ort erklingen wird.

In diesem Jahr sind beim ersten Open-Air-Konzert des Jahres wegen Corona allerdings „nur“ 1000 Besucher zugelassen, sofern sie geimpft, genesen oder getestet sind. „Wenn 1000 Leute kommen, ist das ein gutes Signal für die nächsten Jahre“, sagt der 23-Jährige. Er ist der Sohn des verstorbenen Grammo-Festival-Initiators Fritz Rüber, dem ursprünglichen Ideengeber für diese Veranstaltung. Weil er es vor seinem Tod nicht mehr geschafft hat, den Plan zu realisieren, ist es seinen Kindern nach eigenen Angaben wichtig, den Willen des Vaters umzusetzen.

Am Einlass ist mit Warteschlangen ist zu rechnen, da die Veranstaltung im Vorfeld bereits großen Anklang gefunden hat. Der Eintritt ist zwar frei. Das Mitbringen von Getränken und Speisen ist aber nicht erlaubt. Wer etwas trinken möchte, muss einen 0,3-Liter-Logobecher zum Preis von vier Euro erwerben und kann sich diesen zu den üblichen Preisen füllen lassen. An einem Getränkestand werden alkoholische und nicht alkoholische Getränke, am Grillstand werden Speisen angeboten. Für Kinder steht eine Hüpfburg zur Verfügung.