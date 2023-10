Kölner Sängerinnen in Leichlingen Konzert mit dem Mädchenchor am Kölner Dom

Zu einem Chorkonzert mit dem Titel „Jubilate Deo“ lädt die Chorschule St. Johannes Baptist und St. Heinrich am Sonntag, 29. Oktober, um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) in die Kirche an der Lingemannstraße ein. Das Konzert beschließt die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Chorschul-Bestehen.