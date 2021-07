Ratsbündnis in Leichlingen : Ratsmehrheit will Konzept für zusätzliche Schwimmkurse

Ratsmehrheit will Konzept für zusätzliche Schwimmkurse

Ratsbündnis in Leichlingen

Leichlingen Mehr Schwimmkurse für Kleinkinder in Leichlingen wünscht sich das Ratsbündnis aus CDU, Grünen und FDP. Es hat deshalb den Antrag gestellt, die Stadtverwaltung möge zeitnah ein Konzept erarbeiten, wie zusätzliche Schwimmlernkurse – auch mit Hilfe von Angeboten privater Schwimmlehrer – eingerichtet werden können.

„Bereits seit längerer Zeit ist zu beobachten, dass das Angebot an Schwimmlernkursen geringer ist als die Nachfrage“, heißt es in dem Antrag. „Die Covid-19-Pandemie hat die Situation noch dahingehend verschärft, dass die Kleinkinder leider über einen längeren Zeitraum keine Schwimmlernkurse in Leichlingen besuchen konnten.“ Mittlerweile gebe es lange Wartelisten, und es sei nicht absehbar, wann sich die Situation bessere.