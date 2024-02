Quartiersentwicklung in Leichlingen Kommt jetzt der Ruck für Cremers Weiden?

Als die Siedlung Cremers Weiden in den 1960er Jahren im Herzen Leichlingens entstand, war die sogenannte „Bayer-Siedlung“ etwas ganz Besonderes: Wer dort einziehen wollte, musste sich bewerben, die Wohnungen standen hoch im Kurs. Das hat sich im Laufe der Jahrzehnte geändert, der Ruf des innerstädtischen Quartiers ist nicht mehr so gut wie in seinen Anfängen. Anwohner beschweren sich immer wieder über den schlechten Zustand der Wohnungen.