Verein „Leichlingen hilft“ widmet Abend um Kochen für Israel als Zeichen der Solidarität

„Vor dem gemeinsamen Essen legten alle eine Schweigeminute ein. In den Gesprächen rund um den Tisch wurden die Auswirkungen von Kriegen und Konflikten auf die geflüchteten Menschen aus den betroffenen Gebieten deutlich spürbar. Die Anteilnahme und das Mitgefühl waren in jeder Geste und in jedem Wort zu erkennen“, fasst er zusammen. „Der Abend war geprägt von einer einzigartigen Verbindung zwischen Menschen unterschiedlicher Hintergründe und Erfahrungen.“