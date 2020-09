Kommunalwahl in Leichlingen : Stadt verzeichnet knapp 7000 Briefwähler

Leichlingen Bei der Kommunalwahl dürfen die Leichlinger drei Kreuzchen machen: für Stadtrat, Bürgermeister und Kreistag. Am Sonntag wird auch der Integrationsrat neu gewählt.

Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Leichlingen wird künftig nicht mehr im Stadtrat vertreten sein. Sie hatte bereits vor Wochen angekündigt, sich mit dem Ende dieser Legislaturperiode aufzulösen. Als Abschiedsgeschenk an die Leichlinger sei geplant, in Kooperation mit dem städtischen Bauhof drei Bäume zu pflanzen, kündigt UWG-Mitglied Stefan Clemen an. Darüber hinaus organisiere man im evangelischen Altenzentum Hasensprungmühle am Montag, 14. September, 16 Uhr, für die Bewohner ein Open-Air-Konzert mit Sängerin Irmelin Sloman und Pianist Thomas Palm.