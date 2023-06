Naturschutz in Leichlingen Klimapaten laden zur Walderkundung ein

Leichlinger, die der heimischen Natur näherkommen oder ihre Ruhe genießen möchten, können am Samstag, 17. Juni, an einem Waldspaziergang teilnehmen. Gut zwei Stunden lang wird Eva Breuer kostenlos durch die Landschaft führen und dabei nicht nur die Natur, sondern auch Heimatgeschichte und Kultur erlebbar machen. Dazu ist Breuer auch bestens qualifiziert, denn sie ist zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin. Der Spaziergang startet an der Bushaltestelle Roderbirken um 10 Uhr.