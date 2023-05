Online-Seminar der Leichlinger Klimabeauftragten mit vielen Tipps für zu Hause Klimafreundlich und lecker essen – so geht’s

Im Kampf um eine bessere Klimabilanz gibt es vieles, was der Verbraucher durch sein Konsum- und Essverhalten steuern kann. Das wissen viele. Doch wie genau funktioniert eine ausgewogene und klimafreundliche Ernährung? Darüber klärten nun Klimamanagerin Monika Meves in Kooperation mit der Volkshochschule Bergisch Land und der Verbraucherzentrale NRW in einem Online-Seminar auf. Als Referentinnen eingeladen waren Barbara Steinrück vom Ernährungsrat Bergisches Land und Kathrin Gassert vom Unternehmen Teekampagne.