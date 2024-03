Klimaschutz in Leichlingen Nachhaltig Nähen für die Natur

Dieser findet im städtischen Quartiersbüro statt und ist offen für alle: vom Fortgeschrittenen, der in geselliger Runde an seinen Projekten arbeiten will, bis zum Anfänger, der noch nie eine Nähmaschine bedient hat. Martina Henze ist eine erfahrene Laien-Schneiderin, die schon viele Nähkurse – ehrenamtlich wie gewerblich – geleitet hat. „Ich bringe auch jedem Neuling gerne bei, wie man Garn in die Maschine einfädelt“, verspricht die Klimaschutzpatin. Es ist also jedem freigestellt, ob er erst mal die Grundlagen lernen oder sich neue Ideen holen will.