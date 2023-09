St. Heribert in Leichlingen Kleinkirche setzt weiter auf Open Air

Die Kleinkirche aus dem Jahr 1975 habe sich durch Open-Air-Gottesdienste einen Namen gemacht. „Angespornt vom regen Zuspruch beim letzten Lichterglanz und dem Ostergottesdienst mit anschließendem Landplausch wird es auch in diesem Jahr vor dem ersten Advent, am 2. Dezember, um 17 Uhr, eine musikalisch untermalte Andacht unter freiem Himmel geben.“ Auch der Heiligabend-Gottesdienst am 24. Dezember, 16 Uhr, sei als Open-Air-Veranstaltung geplant. Am 8. Oktober, 10 Uhr, finde der Erntedankgottesdienst mit Tischabendmahl statt. Zum Gottesdienst mit anschließendem Frühstück hoffe man auf viele Besucher.