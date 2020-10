Ausstellung in Witzhelden : „Kleine Galerie“ lädt zur „Kunst-Zeit“

Leichlingen/Witzhelden Eine neue Herbstausstellung ist jetzt mitten in Witzhelden zu sehen. Sieben Künstler präsentieren dort unterschiedliche Techniken.

Bilder mit roten Tänzerinnen, Booten am Meer, leuchtenden Orangen, aber auch Grafiken, die eine Kathedrale erahnen lassen oder Skulpturen aus Stein und Stahl. „Zeit für die Kunst“, findet Klaus Dreikausen. Vor allem nach so langer corona-bedingter Abstinenz. Und so hat der Solinger zusammen mit der Inhaberin der „Kleinen Galerie Witzhelden“, Karin Unshelm, jetzt eine Ausstellung im Höhendorf mit dem Titel „Kunst-Zeit“ organisiert, an der sieben Künstler aus der Region beteiligt sind. Dreikausen ist einer von ihnen. Der Ort der Werkschau sei ideal. „Er zeichnet sich durch den Charme der ehemaligen Metzgerei, deren räumliche Strukturen noch erkennbar sind, aus“, sagt der 71-Jährige.