Kinder lernen Nachhaltigkeit Eis für fleißige Müll- und Flaschensammler

Der wird natürlich gerne genommen, sozusagen als Startkapital für den nächsten Ausflug. Weitere Schätze trägt Katja Reina in einer Mülltüte: Getränkedosen und Flaschen, die auf dem Spielplatz herumlagen. Auf Leergut sind die jungen Müllsammler spezialisiert, nichts entgeht den aufmerksamen Augen. Das wird in der Kita gehortet, bis eine Tüte voll ist und sich der Gang in den Supermarkt lohnt, wo die Belohnung in Euro aus dem Automaten kommt, um die Sonnen-Gruppen-Spardose zu füllen. So machen praktische Müllvermeidung und -trennung Spaß und gehen in Fleisch und Blut über.