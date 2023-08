Elterninitiative in Leichlingen Kita Flohkiste feiert 30. Geburtstag

Die Kita Flohkiste wird 30 Jahre alt. Am 1. Januar 1993 öffneten sich zum ersten Mal die Türen für rund 60 Kinder in der Tagesstätte am Eicherhofspark. Seither hat sich die Elterninitiative weiterentwickelt, heute ist sie eine Gemeinschaft aus mehr als 150 Kindern und deren Familien im Kindergarten und in der Offenen Ganztagsschule. Das feiert die Einrichtung am kommenden Freitag, 1. September, ab 14 Uhr in ihren Räumen Am Hammer 10a. Mit dabei ist der Kölner Spielecircus. Eingeladen zum Jubiläum sind alle aktuellen Flohkisten-Familien, aber auch Ehemalige, um gemeinsam an diesem Tag die Vergangenheit, aber auch die Zukunft der Kindertagesstätte zu feiern.