Kindergarten in Leichlingen Kita „Blütenzwerge“ reduziert die Betreuungszeiten

Der kommenden Woche sehe etliche Eltern mit Kindern in der Kita „Blütenzwerge“ wahrscheinlich mit Sorgen entgegen: In der vergangenen Woche haben sie erfahren, dass die Betreuungszeiten ihrer Söhne und Töchter ab 22. April auf vier Tage in der Woche reduziert wird. Wer seine Kinder 35 Stunden in der Woche in der Kita hat, muss sie ab dann täglich bis 13 Uhr abholen, Familien mit 45-Stunden-Kontingent bis 14 Uhr. Freitags bleibt die Kita bis auf Weiteres geschlossen.