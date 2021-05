Im Alten von Berg in Leichlingen-Witzhelden : Kirchentag-Gottesdienst auf Leinwand

Leichlingen-Witzhelden Vom 13. bis 16. Mai findet der Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt statt. Die Evangelische Kirchengemeinde Witzhelden holt ihn an zwei Terminen ins Höhendorf.

Für Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 13. Mai, lädt Pfarrer Stefan Schneider um 10 Uhr zum gemeinsamen Erleben des ökumenischen Gottesdienstes „Erzählt von mir“ in die evangelische Kirche Witzhelden ein. „Sinnbildlich für Christi Himmelfahrt findet der Gottesdienst im Freien über den Dächern von Frankfurt statt und wird live in der ARD übertragen und auf einer Leinwand in unserer Kirche gezeigt“, teilt die Witzheldener Gemeinde mit.