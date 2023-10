Christliche Kirchen in Leichlingen Kirchengemeinden füllen Tafel-Bestände auf

Zwei Mal musste Jan-Michel Casimir am Montag zwischen Witzhelden und Innenstadt pendeln, um alle Kisten mit Lebensmitteln zur katholischen Kirche an der Lingemannstraße zu bringen. Seine Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Leichlingen-Kuhle hatte sich wie die meisten christlichen Kirchen in Leichlingen und Witzhelden zum Erntedankfest an der Sammlung für die Tafel beteiligt. Im Vorfeld konnten Spender vor allem haltbare Lebensmittel in den Gemeindebüros oder bei den jeweiligen Gottesdiensten abgeben. „Viele Menschen sind mit vollen Tüten gekommen“, berichtete Wolfgang Mai von der neuapostolischen Gemeinde über den Erfolg der ökumenischen Aktion. „Uns war wichtig, die Menschen vor Ort in den Blick zu nehmen. Die Aktion hat gezeigt, dass Beten und Handeln ganz wesentlich miteinander zu tun haben“, betonte die katholische Pastoralreferentin Inge Metzemacher. Bei einem Treffen aller Seelsorger in Leichlingen sei die Idee entstanden, weil immer mehr Menschen die Dienste der Tafel in Anspruch nehmen müssten. „Das können wir wiederholen, das kam sehr gut an“, sagte auch die evangelische Diakonin Petra Schütz.