Ehrenamtlicher Einsatz Kirche am Johannisberg erstrahlt in neuem Glanz

Joachim Lindau hatte zuvor Kostenvoranschläge bei Gartenbauunternehmen eingeholt. Rund 20.000 Euro wurden veranschlagt, um die völlig zugewachsenen Wege wieder freizulegen und das gesamte Grün in Form zu bringen. Unmöglich, das Geld in der Gemeinde aufzubringen. Deswegen setzte man einen Grünschnitttag an. Tatsächlich kamen Ende Oktober 20 Freiwillige in Arbeitsmontur, fünf davon mit richtig schwerem Gerät. Die schnitten und sägten Bäume und Hecken, entfernten Grassoden und sorgten dafür, dass der vollkommen zugewachsene Treppenweg zum Parkplatz wieder begehbar ist. Drei Tonnen Grünschnitt wurden an diesem Tag abtransportiert. Und weil man noch nicht alles geschafft hatte, verabredeten sich zehn Leute für den letzten November-Samstag, um den Rest zu erledigen. „Das hat richtig Spaß gemacht“, beschreibt Joachim Lindau die Stimmung. Die Grünschnitt-Truppe habe sogar eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet, so dass man sich künftig schnell verabreden könne. Zwei Menschen wollten Bänke für den Außenbereich stiften und bei der Abgabe der Kalender wurden 3500 Euro an Spenden eingesammelt. Andere gaben Geld für Polster, die für etwas Wärme sorgen bei Winterveranstaltungen in der ungeheizten Kirche. Decken könne man ausleihen. „Das alles ermutigt uns weiterzumachen, einfach mit Bordmitteln“, so Lindau. Gemeinsam aktiv zu werden sei jedenfalls besser, als Zuwendungen vom Erzbistum zu erwarten.