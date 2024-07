Ab sofort an den Wochenenden im Höhendorf in Leichlingen Kirchbauverein öffnet „Alten vom Berg“ für Besucher

Und der Vorsitzende des Kirchbauvereins hatte nicht nur die Finanzspritzen im Gepäck, sondern auch eine weitere gute Nachricht für Freunde des markanten Kirchengebäudes im Höhendorf: Rainer Strieker von der Bäckerei Strieker gleich neben der Kirche hat „sich dankenswerterweise in seiner Eigenschaft als Mitglied im Kirchbauverein Witzhelden bereit erklärt, die Seitentür an der alten Dorfkirche am Wochenende mit Unterstützung seines Teams zu öffnen und zu schließen“, meldet Gerd Bunk.