Neuer Anlauf für die Traditionskirmes in Leichlingen-Witzhelden Nostalgie zwischen Reisbrei und Karussell

Und so verwundert es sicher nicht, dass sich heute Mitglieder nahezu aller Witzheldener Vereine darum bemühen, die alten Zeiten wieder aufblühen zu lassen. „Das zeigt den Zusammenhalt und vor allem die ehrenamtliche Tätigkeit“, lobte Rolf Schneider seine Mitstreiter. Der Witzheldener brachte den Stein im August 2023 ins Rollen. Mit seinem Vorstoß stieß er gleich auf offene Ohren – auch bei der Leichlingen-Stiftung und der Sparkasse Köln. Die nahmen das Vorhaben als Leuchtturm-Projekt an. Dabei sollen verschiedene Vereine miteinander arbeiten, um das Ehrenamt zu stärken. So wurde die Reisbreikirmes mit 1000 Euro gefördert. Das deckte ungefähr die Kosten, verriet Schneider. Etwaige Mehreinnahmen werden unter den Vereinen aufgeteilt. In Zukunft soll die kleine Kirmes wieder jährlich stattfinden.