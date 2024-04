Polizeieinsatz in Leichlingen Fähr Kinder finden toten Mann im Wald

Spielende Kinder haben am Dienstagnachmittag im Wald bei Fähr einen toten Mann entdeckt. Das ist innerhalb weniger Monate der vierte Leichenfund auf Leichlinger Stadtgebiet. Laut Polizei läuft aktuell die Identifizierung des verstorbenen Menschen. Da der Mann offenbar schon länger in dem Wald gelegen hatte, könnte dies etwas Zeit in Anspruch nehmen. Entsprechend war am Mittwochmorgen auch noch unklar, ob es sich möglicherweise um den seit 8. März vermissten Erich R. (83) aus Leichlingen handelt. Der demente, aber körperlich fitte Senior war zuletzt Anfang März an seiner Wohnanschrift in Leichlingen von Nachbarn gesehen worden. In der Polizeimeldung hieß es damals: „Er geht regelmäßig in angrenzenden Wäldern wandern, zumeist abseits der Wanderwege.“ Weil die Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei seiterzeit ohne Erfolg verliefen, gab es bereits eine groß angelegte Suche an der Wupper.