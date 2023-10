Aktion in Leichlingen Der große Andrang beim „Heimatshoppen“ blieb aus

„Heimatshoppen“ heißt die Aktion, die jedes Jahr im Oktober den Einzelhandel in Szene setzen und die Menschen in die netten und liebevollen Lädchen locken soll. Auch in der Blütenstadt nahmen viele Händler teil und hatten ihre Pforten am Freitag länger als sonst geöffnet. Bei einer Umfrage zeigten sich Geschäftsinhaber am Samstagmittag allerdings nur mäßig zufrieden.