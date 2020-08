Umgestaltung : Kaufparkgebäude: Abriss startet im Oktober

Leichlingen Am Gymnasium werden erst Nisthilfen angebracht, um Fledermäusen ein neues Zuhause zu geben. 19 Meter hoch – zwei Meter niedriger als das gegenüberliegende Rathaus – wird der neue Gebäudekomplex, in dessen Erdgeschoss ein Edeka-Markt einziehen wird.

Am Samstag verlässt das Sozialkaufhaus Globulus endgültig das ehemalige Kaufparkgebäude. Damit steht dem Abriss dann nichts mehr im Wege. Und der soll nun Anfang Oktober beginnen, teilt Andreas Pässler vom Planungsbüro „Pässler, Sundermann und Partner“ mit. Die Inhaber des Büros hatten das Tankstellen- und Kaufpark-Grundstück an der Ecke Montanusstraße / Neukirchener Straße im Jahr 2017 gekauft.

19 Meter hoch – zwei Meter niedriger als das gegenüberliegende Rathaus – wird der Gebäudekomplex, in dessen Erdgeschoss ein Edeka-Markt einziehen wird. Darüber sollen in drei Baukörpern 80 Wohnungen entstehen. An der Neukirchener Straße wird die Front optisch durchbrochen, damit das Gebäude nicht zu wuchtig wirkt. Richtung Wupper führt später ein Weg in einem neuen Grünstreifen.