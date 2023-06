Veranstaltungen in Leichlingen Karten für „Kultur auf dem Hof“ im Verkauf

Am Sonntag, 15. Juli, startet die städtische Sommerreihe „Kultur auf dem Hof“ mit einem besonderen Angebot auf Leichlinger Bauernhöfen. Den Auftakt macht dann die deutsch-französische Chansonband „Die Schoenen“ auf dem Bauernhof Meuthen, Oberschmitte 19. „Mit ihrem hochkarätigen Programm versprühen sie ab 19 Uhr freudig-frankophiles Flair in der Bauernscheune“, teilt die Stadt mit. Tickets zu 20 Euro sind ab sofort online auf www.bergisch-live.de, in der Buchhandlung Pavlik (Im Brückerfeld 11) und bei Glücksmomente geschenkt (Solinger Straße 12) zu bekommen.