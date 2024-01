Zusammenhalt in Leichlingen KG Pappnas sucht Halle für ihren Umzugswagen

Durch den Gründungstermin kurz vor Corona konnte der Verein erst einmal mit dem Wagen am Zoch teilnehmen, das war vor einem Jahr. Der Wagen war 2021 angeschafft und zwischen den Jahren umgebaut worden, davor war man noch als Fußgruppe am Blütensamstag dabei. Seinen größten Auftritt hatte das Schmuckstück an Altweiber 2022, als die KG den Karneval direkt an die Leichlinger Grundschulen brachte. „Wegen Corona ging gar nichts. Deswegen haben wir uns überlegt, wie man den Kindern, die noch nie Karneval erlebt hatten, trotzdem eine Freude machen könnte“, erinnert sich Dennis Heidenreich. Die Nachfrage beim Ordnungsamt fiel positiv aus, die Rückfrage bei den Schulleitern ebenfalls, so dass die „Kamelle auf dem Schulhof Tour“ an Altweiber frühmorgens starten konnte.