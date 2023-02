Altweiber in Leichlingen Veggie-Wolf übergibt Rathaus-Schlüssel an Jecken

Zum ersten – und aller Voraussicht nach auch zum letzten – Mal fand der Rathaussturm diesmal in der Toscana-Festhalle an der Opladener Straße statt. Ein Zelt hatte Organisatorin Daniela Ischerland trotz großer Bemühungen wegen Corona-Krise, Krieg und enormen Preissteigerungen nicht bekommen können. So bot die Halle zumindest ein trockenes und weniger zugiges Ambiente als das Zelt auf dem Rathausvorplatz in früheren Jahren. „Das Thema hat uns einige schlaflose Nächte bereitet, und ich danke Daniela Ischerland für ihr Engagement“, betonte Werner Fuchs, Vorsitzender der Vereinigung Leichlinger Karneval (VLK). Sie habe ihm aber auch versprochen, dass es nächstes Jahr wieder ein Zelt gebe, dann hoffentlich im Stadtpark.