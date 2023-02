Leichlingen Polizei trennt Streithähne und stoppt Suff-Fahrer auf Scooter

Kreisweit sei die Polizei bis kurz vor Mitternacht nur zu fünf Ruhestörungen gerufen worden, die allesamt durch Ermahnungen beendet wurden. Führerscheine mussten nicht eingezogen werden, kein Karnevalist musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. In der Nacht zuvor, am Mittwoch gegen 23 Uhr, zogen Beamte in Leichlingen allerdings einen volltrunkenen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr. Polizisten stoppten ihn auf der Brückenstraße, weil er verbotswidrig entgegen der Einbahnstraße gefahren war. Der 27-Jährige schwankte während der Personalienfeststellung. Der Atemalkoholtest ergab 2,7 Promille. Vor der Mitnahme im Streifenwagen wurde der Mann durchsucht. Die Beamten fanden ein kleines Tütchen mit Betäubungsmitteln Der Leichlinger wird sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen.