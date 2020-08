Leichlingen : Kantorin bietet Outdoor-Training für Chorsänger

Wollen sie ihre Chöre zusammenhalten, müssen Dirigenten derzeit kreativ sein. Foto: RP/picture-alliance

Leichlingen Damit die Stimmen auch in Corona-Zeiten fit bleiben, lädt Pia Gensler regelmäßig in den Pfarrgarten ein – zum Proben unter Pandemieschutzregeln.

Von Monika Klein

Chorsänger haben es in dieser Zeit besonders schwer. Trotz kleiner Lockerungen erschweren die Bedingungen in der Coronazeit nicht nur die Proben. Mit den erforderlichen Abstandsregelungen lässt sich die eigene Stimme nicht wirklich gut in die Gemeinschaft der anderen einfügen. Und genau dieser Zusammenklang in Mehrstimmigkeit macht ja das Erleben aus.

Aber genau wie beim Sport ermüden auch die am Singen beteiligten Muskeln, wenn sie nicht regelmäßig trainiert werden. Die Atmung funktioniert nicht mehr so gut. Deswegen hat sich die katholische Kantorin Pia Gensler eine Form überlegt, um wenigstens die Stimmen beweglich zu halten und das Gemeinschaftsgefühl nicht ganz vergessen zu lassen. Auch wenn sie derzeit keine konkreten Ziele wie Konzerte oder Auftritte eines großen Ensembles in Gottesdiensten bieten kann.

Info Neues Programm startet ab sofort Foto: Miserius, Uwe (umi) Neues Instrumentalangebot Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten für die Instrumentalspiel-Angebote bei Kantorin Pia Gensler über die Mailadresse pia.gensler@kplw.de. „Stimmfit“ Das Stimmbildungsprogramm startet am Mittwoch, 26. August, um 18.30 Uhr im Pfarrgarten. Eine Anmeldung ist dafür nicht notwendig. Die Übungsstunden finden nicht bei Regen statt.

„Stimmfit“ hat sie das Format genannt, das genau so zu verstehen ist. An drei Terminen pro Woche bietet sie im Pfarrgarten ein Outdoor-Programm an, alternativ zu den sonst üblichen Proben. Gezielte Stimmbildung und gemeinsames Singen sollen helfen, trotz Corona stimmlich im Training zu bleiben. Statt mehrstimmige Sätze zu proben, wird sie zu einstimmigem Gesang einladen. „Wir werden normale Kirchenlieder, Bewegungslieder und Kanons singen“, so ihre Vorstellung für die nächsten Wochen. Das Angebot soll zunächst bis zu den Herbstferien laufen, danach werde man weiter sehen.

„Stimmfit“ ist in erster Linie ein Angebot für alle Gruppen der Leichlinger Chorschule – offen ist es aber für alle. Denn Platz sei genug, sagt die Kantorin. Notfalls könne man ja hinter einem Busch oder auch auf dem Bürgersteig und der Straße mitmachen. Auf eine Anmeldung kann sie deswegen verzichten. Stühle gibt es sowieso nicht. Bei Kälte könne man sich entsprechend anziehen und die Bewegungen mitmachen. Bei Regen fällt das Angebot aus. „Stimmfit“ findet ab sofort jeden Mittwoch und Donnerstag jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr statt. Am Sonntagvormittag gibt es zusätzlich von 10.15 bis 10.45 Uhr eine halbstündige Kompaktversion zwischen den beiden Messen.

Wenn auch derzeit die Ziele in Form von Aufführungen fehlen, sei es einfach wichtig, am Ball zu bleiben. „Sonst sind die Termine irgendwann anderweitig belegt, und wir erreichen die Menschen nicht mehr“, fürchtet Pia Gensler. Die fortgeschrittenen Sänger aus Kirchenchor, Jungem Kammerchor, ChrescendoChor und Projektchor hat sie aufgerufen, sich in kleine Solo-Quartette aufzuteilen. Die können jeweils nach vier Proben in der Heiligen Messe auftreten und zeigen, was sie geprobt haben.

Im Instrumentalbereich der Chorschule gibt es nun Schnupperkurse am Donnerstagnachmittag für alle, die ein Instrument erlernt haben oder erlernen wollen. Je nach Bedarf können – unterstützt durch ehrenamtliche Helfer – parallel viele Einzelgruppen eingerichtet werden.