Karnevalsumzug in Leichlingen Kamelle und Chaoten beim Blütensamstagszug

Schlägereien Die Polizei rückte am Karnevalssamstag mehfach zu Schlägereien in der Blütenstadt aus: Gegen 20 Uhr kam es bei der After-Zoch-Party in der Toscana-Festhalle zu einer handfesten Auseinandersetzung: Ein Leichlinger (20) wurde von gleich drei anderen geschlagen. Es soll sich um einen 21-jährigen Leichlinger und dessen 35-jährigen Onkel, ebenfalls aus Leichlingen, und einen Dritten der Polizei noch unbekannten Mann handeln. In dem Zusammenhang nahm die Behörde einen 47-Jährigen in Gewahsam, „weil aufgrund seiner Alkoholisierung zu befürchten war, dass er weitere Straftaten begehen wird. Seine Rolle bei der Schlägerei selbst konnte nicht eindeutig festgestellt werden“, heißt es im Polizeibericht.

Gegen 22.15 Uhr der nächste Zoff auf der Feier: Gäste stritten untereinander und mit dem Sicherheitspersonal. Ein Leichlinger (36) widersetzte sich der Polizei. Er musste in Gewahrsam. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Insgesamt fertigte die Polizei bei den Abendeinsätzen vier Strafanzeigen.