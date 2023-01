Elke Lemmer lehrt die Kunst des schönen Schreibens In Leichlingen werden Texte zu Kunstwerken

Wenn Elke Lemmer zur Feder greift und mit lockerem Armgelenk schwungvolle Buchstaben auf das Blatt Papier zaubert, sieht das ganz lässig und sehr einfach aus. Wer dann aber selbst zur Feder greift und seine ersten Striche aufs Papier bringen will, stößt schnell an die Grenzen seiner kalligrafisch-handwerklichen Fähigkeiten. „Das ist, als würde man das Schreiben völlig neu lernen“, beschreibt Sabine Dettlaff. Die Kölnerin war lange auf der Suche nach einem Kursus gewesen, indem sie das besondere Handwerk der Kalligrafie erlernen konnte. Seit Kindertagen war sie schon immer von alten Büchern fasziniert gewesen, in denen auf ganz besondere Weise die Buchstaben zu Papier gebracht wurden. Bei Elke Lemmer wurde sie schließlich fündig.