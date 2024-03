Neues Programm der Gruppe aus Leichlingen greift lokale Themen süffisant auf Kabarettistisch fein, diese Weibs-Bilder-Weisheiten

High Society und edle Rappen auf dem zum Hotel umgebauten Müllerhof, Baumhäuser im Stadtpark gegen die Wohnungsnot, eine Posse um einen Zebrastreifen in Witzhelden und Terminatoren an Rollatoren – die Weibs-Bilder aus Leichlingen teilten in ihrem neuen Programm „Alles hat (k)ein Ende“ in der Stadthalle Bergisch Neukirchen ihre teils bissigen Beobachtungen rund um die gesellschaftliche und politische Landschaft in Blütenstadt und Höhendorf. Dabei werden ihre Bemühungen um Satire und Überspitzung von der Realität mittlerweile ein-, zumeist gar überholt, sagen sie.