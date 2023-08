Besondere Kultur in Leichlingen Kabarett und Stummfilmklassiker

Auf die Leichlinger warten in nächster Zeit zwei besondere kulturelle Abende: Am Freitag, 1. September, 19 Uhr, tritt Kabarettistin Anne Folger im Bürgerhaus am Hammer auf. „In ihrem Programm ,Fußnoten sind keine Reflexzonen‘ haut sie gekonnt in die Klaviertasten, integriert das Publikum in ihre scharfzüngige Kleinkunst, hält ihm lächelnd den Spiegel vor und nimmt sich selbst und andere mit viel Wortwitz und Ironie auf die Schippe“, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung.