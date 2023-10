Kunst in Leichlingen Jurierte Jahresausstellung 2023 mit 25 Künstlern

Wenn etwas bereits zum 34. Mal stattfindet, darf mal wohl getrost von einer Traditionsveranstaltung sprechen. Das gilt auf jeden Fall für die Jurierte Jahresausstellung Leichlinger Künstlerinnen und Künstler. Seit Jahren findet sie regelmäßig in der Vorweihnachtszeit im Bürgerhaus Am Hammer statt, organisiert wird sie vom Stab des Bürgermeisters/Kultur. In diesem Jahr können sich Kunst- und Kulturinteressierte vom 3. bis 17. Dezember anschauen, was die Kunstschaffenden der Blütenstadt zu bieten haben.