Am 8. Juni in Leichlingen Nachwuchspolitiker lassen wieder Enten rennen

Das Rennen beginnt um 15 Uhr an der Brücke am Pastorat. „Die Enten werden dann bis zum Ziel am Feuerwehrspielplatz schwimmen“, berichten die Organisatoren. Die zehn schnellsten Enten sichern sich die Hauptgewinne. Der erste Preis für die Sieger-Ente ist ein Gutschein in Höhe von 200 Euro für das Phantasialand. „Da es mit zunehmender Anzahl an Enten immer schwieriger, wird die Plätze festzustellen, werden die weiteren 90 Preise durch eine Tombola ermittelt“, erklären Maurice Winter, Niklas Schunder und Lukas Mieling von der JU das Procedere. An der Verlosung nehmen alle Startnummern teil.