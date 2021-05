Quiz in Leichlingen : Junge Union hat zehn Maibäume versteckt

Nicht bunt, sondern blau-weiß sind die Birken geschmückt, die im Stadtgebiet gefunden werden müssen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leichlingen Nachdem die Junge Union (JU) Leichlingen nach eigenen Angaben jüngst 80 Birken an verliebte Herren ausgeliefert hat, lädt sie nun zu einem Quiz ein. Dafür hat die CDU-Nachwuchsorganisation zehn blau-weiß geschmückte Bäume im Stadtgebiet aufgestellt: sieben in Leichlingen und drei in Witzhelden.

„Alle Bäumen tragen einen QR-Code, der je einen Buchstaben für das Lösungswort enthält, aber auch wissenswerte Informationen rund um den Standort des Baumes“, erklärt JU-Vorsitzender Marc-Oliver Drechsel. Wo genau alle Birken stehen, müssten die Teilnehmer selbst erkunden. „Der erste Baum ist im Brückerfeld zu finden“, verrät Drechsel.

Das Lösungswort ist per E-Mail an maibaumaktion@ju-leichlingen.com zu senden. Hauptpreis: eine 50-Euro-Gutschein-Card. Das Los entscheidet. Die Teilnahme ist bis einschließlich Samstag, 15. Mai, möglich, so die JU.

(sug)