JuLeiCa-Schulung in Leichlingen Junge Leute bilden sich als Jugendleiter weiter

Alle zwei Jahre bietet das städtische Amt für Kinder, Jugend und Familie eine Jugendgruppenleiter-Schulung für pädagogisch interessierte oder bereits ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagierte Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren an. Die sogenannte JuLeiCa-Schulung, wobei JuLeiCa kurz für Jugendleiter-Card steht. Vor kurzem war es wieder soweit: Die diesjährige Schulung fand an zwei Wochenenden in den Feuerwachen in Leichlingen und Witzhelden statt.