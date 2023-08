Angebote für Kinder in Leichlingen Jugendzentrum soll Ende September wieder öffnen

Die Angebote des Jugendzentrums seien zurzeit ausgelagert, etwa in den Kickerraum über der Mensa des Schulzentrums und in die Turnhalle des Jugenddorfs St. Heribert. „Das Herbstferienprogramm mit digitalen Workshops soll wieder in den Räumlichkeiten in der Oskar-Erbslöh-Straße stattfinden“, kündigt Wieczorek an.