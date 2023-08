Verwaltung gegen private Übernahme der Einrichtung Jugendzentrum öffnet mit neuem Konzept und Zoff um Träger

Seit 45 Jahren gibt es das Kinder- und Jugendzentrum in der Balker Aue. Mehr als vier Jahrzehnte, in denen dort junge Menschen eine feste Anlaufstelle in ihrer Freizeit hatten. Seit Mitte 2021 aber konnte die Institution ihre Räume nach der Juli-Flut nicht nutzen, weil sie bis auf die Außenhülle zerstört worden waren. Nun aber gibt es ein Licht am Ende des Tunnels: Am 2. Oktober nimmt das Kinder- und Jugendzentrum (KJZL) mit dem Herbstferienprogramm seinen regulären Betrieb in der Balker Aue wieder auf – mit einer neuen Konzeption, die Leiterin Sabine Riegler und der pädagogische Mitarbeiter Jannis Pellander-Kanzler im Jugendhilfeausschuss vorstellten.