Leichlingen: Jugendverein Crew in Dänemark

Ferienspaß in Dänemark

Zwei Wochen voller Abenteuer erlebte das Crew-Team in Dänemark. Foto: Crew

Leichlingen Zwei Wochen voller Spaß, Erlebnis und Abenteuer – das war das erklärte Ziel, als am 14. Juli 40 reiselustige Teilnehmer im Alter von 13 bis 17 Jahren und elf ehrenamtliche Teamleiter zur Jugendfreizeit nach Dänemark aufgebrochen sind.

Nach ihrer Rückkehr mit zwei Wochen voller Sonnenschein berichteten die Teilnehmer von ihren Erlebnissen. Das direkt an der Ostsee liegende Selbstversorgerhaus in Sønder Stenderup mit seinem großem Außengelände bot viel Platz für jede Menge Beschäftigung: Von einem Fußballturnier, Cross-Golf und einer Angeber-Olympiade über Geo-Caching bis hin zum Bau eines eigenen Stegs gab es die verschiedensten Angebote, erzählen die Teamleiter. Die Gewässer konnten die Jugendlichen mit Kanus oder mit Stand Up Paddle-Boards erkunden.