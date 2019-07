Stadtradeln : Politiker stiegen selbst in den Sattel

Politiker stiegen selbst in den Sattel

Siegerehrung zum Stadtradeln in Leichlingen: Jugendliche und Politiker einigten sich großzügig auf ein „Unentschieden“. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Mitglieder des Jugendparlaments brachten Ratspolitiker aufs Fahrrad. Sie sollten die Probleme persönlich erleben.

„Wir haben die Mitglieder des Stadtrats aufs Fahrrad gesetzt“, sagt der Sprecher des Jugendparlaments, Fabian Ring. Vor drei Wochen startete das Stadtradeln in Leichlingen. Jeder Leichlinger konnte an der Aktion teilnehmen und möglichst viele Kilometer für die Stadt Leichlingen auf dem Rad zurück legen.

Dem Jugendparlament (JUPA) in Leichlingen kam anlässlich des Stadtradelns eine Idee: Die Politiker sollten auf die schlechten Fahrradwege aufmerksam werden. „Viele Kinder trauen sich nicht mit dem Rad zur Schule zu fahren, weil die Verkehrsführung für Fahrradfahrer sehr schlecht ist“, erklärt die 13-Jährige Marit Fliege aus dem Jugendparlament. Die Folge sind unzählige Elterntaxis rund um das Schulzentrum in Leichlingen und dadurch noch gefährlichere Situationen für Radfahrer. Die JUPA-Mitglieder schickten Briefe an die Parlamentsmitglieder und forderten diese zu einem kleinen Wettkampf heraus. Die Herausforderung der Kinder lautet: Wer fährt mehr Kilometer auf dem Rad bis zum Ende der Aktion?