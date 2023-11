Im Kinder- und Jugendzentrum Leichlingen Jugendevent #speakupmischmit steigt an diesem Freitag

Nach der erfolgreichen Aktion zum Weltkindertag 2022 hatten Jugendeinrichtungen und -verbände eine Wiederauflage des Events #speakupmischmit in diesem Jahr organisiert. Im September musste es wegen schlechten Wetters ausfallen. Jetzt ist ein Ersatztermin gefunden: Am Freitag, 24. November, erwartet Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 21 Jahren rund um das Kinder- und Jugendzentrum Leichlingen an Oskar-Erbslöh-Straße von 14 bis 20 Uhr ein buntes Programm.