Wechsel bei der CDU Leichlingen Jens Weber (CDU) verlässt den Stadtrat

Jens Weber geht, Anita Richter kommt: In der jüngsten Ratssitzung wurde die 44-Jährige als neue Ratsfrau verpflichtet. Der Platz in der CDU-Fraktion wurde frei, weil sich Jens Weber als Ratsherr zurückzieht. Er war seit 2014 Mitglied des Gremiums und gibt nun „zusätzliche inhaltliche und zeitliche Anforderungen“ im Beruf als Grund für diesen Schritt an. In der Politik wird Weber künftig weiterhin als sachkundiger Bürger im Ausschuss für Soziales, Ordnung und bürgerliche Beteiligung aktiv bleiben. „Wir respektieren seine Entscheidung und sind froh, dass er uns auch zukünftig mit Rat und Tat unterstützen wird“, betont der CDU-Parteivorsitzende Maurice Winter. Anita Richter war bislang Fraktionsgeschäftsführerin. Weber wird auch seine Ämter im Vorstand des CDU-Stadtverbandes zur kommenden Jahreshauptversammlung aufgeben und bis auf weiteres nicht für Ämter kandidieren. Die „Karl-Reul-Gespräche“ möchte Jens Weber auch künftig weiter organisatorisch begleiten.