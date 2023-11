Vereinigung Leichlinger Karneval Jeckenvorstand bringt frischen Wind in den Karneval

Im Mai dieses Jahres haben die örtlichen Karnevalsvereine einen neuen Vorstand für ihre Dachorganisation ,Vereinigung Leichlinger Karneval‘ (VLK) gewählt. Seither steht Ann-Kathrin Witprächtiger an der Spitze der Jecken und mit ihr Vertreter fast aller Leichlinger Karnevalsvereine. Das schafft neue Perspektiven. So tritt der neue VLK-Vorstand an, die fünfte Jahreszeit zwar in ihrer Tradition zu bewahren, aber zugleich neue, moderne Akzente zu setzen.