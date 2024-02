Karneval in Leichlingen 2024 Jecke Wiever feiern furiose Damensitzung

Die Stadthalle in Bergisch Neukirchen verwandelte sich am Samstag in eine wahre Närrinnen-Hochburg. Lange vor dem offiziellen Startschuss um 15.11 Uhr trudelten busweise Frauen ein. Sie alle hatten sich in Schale geworfen und präsentierten ihre modische Kreativität. Besonders beliebt in diesem Jahr schienen die Gruppenoutfits in knalligen Farben als verführerische Cocktails mit Orangenschalen am Tüllrock und tropischen Cocktailschirmchen im Haar oder als mysteriöse Fabelwesen mit wallender Haarmähne, geschwungenen Hörnern und hypnotisierenden Kontaktlinsen.