Wirtschaft in Leichlingen : Japanische Firma baut Standort aus

Leichlingen Das Unternehmen Horiba Europe investiert rund 5,5 Millionen Euro, um seine Produktions- und Bürofläche zu verdoppeln. Jetzt erfolgte der Spatenstich.

Sie ist in Leichlingen für viele wohl eher ein „Hidden Champion“ – ein Unternehmen, das in der Stadt zwar nicht jeder kennt, das weltweit aber zu den führenden Anbietern seiner Branche zählt. Jetzt verdoppelt die japanische Firma Horiba Europe an der Julius-Kronenberg-Straße mit einem Neubau sogar noch einmal ihre Produktions- und Bürofläche, steckt in den Ausbau rund 5,5 Millionen Euro. Am Donnerstag war offizieller Spatenstich.