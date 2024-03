Christuskirche in Weltersbach “Der Alte“ liest beim Ökumenischen Hospizdienst

„Der Alte“ ist zurück – oder zumindest der Hauptdarsteller der Krimiserie Jan-Gregor Kremp. Der Schauspieler liest am Sonntag, 14. April, um 16 Uhr auf Einladung des Ökumenischen Hospizdienstes Leichlingen „Alles beim Alten – Kremplexe und andere Geschichten“. Die Benefiz-Lesung findet in der Christuskirche in Weltersbach statt. Karten gibt es für 15 Euro beim Hospizdienst (Brückenstraße 23), im Salon Shampoo (Bahnhofstraße 11a), Buchhandlung Pavlik im Brückerfeld und im Plan B Am Markt 30 in Witzhelden. Nach der Lesung haben die Besucher Gelegenheit zur Begegnung bei Kaffee und Kuchen. Kremp und seine Ehefrau, Schauspielerin Johanna Gastdorf, engagieren sich seit vielen Jahren für das Thema Hospiz. Der Schauspieler ist auch Schirmherr des Leverkusener Palliativ- und Hospizzentrums Pallilev.