Haushaltsplanberatungen 2024 in Leichlingen Jamaika-Koalition will das Millionenloch stopfen

Am Montag beginnen in den Ratsausschüssen die Beratungen für den städtischen Haushalt 2024. Die Politiker werden dicke Bretter bohren müssen, denn Bürgermeister Frank Steffes hat den Haushalt für das laufende Jahr jüngst mit einem Defizit von fast zehn Millionen Euro in den Rat eingebracht. Die Koalition aus CDU, Grünen und FDP hat im Vorfeld der Beratungen ihre Ideen eingebracht, wie mit der finanziellen Schieflage umgegangen werden soll.