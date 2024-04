Wasserversorgung in Witzhelden WVV investiert 160.000 Euro ins Trinkwassernetz

In 2023 wurden über das Verteilnetz des WVV mit einer Länge von etwa 28 Kilometern 1145 Anschlüsse mit etwa 154.000 Kubikmetern Trinkwasser versorgt. Damit sei das Wasservolumen gegenüber dem Vorjahr gesunken, obwohl elf neue Anschlüsse dazugekommen seien. Die Verluste durch einige Schäden in Bereichen von Hausanschlüssen seien vertretbar gering, gewesen, so der Vorstand.