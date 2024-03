Naturschutz in Leichlingen Jagdgenossenschaft spendet für Drohne und Bäume

Eine seiner größten Aufgaben wird es wohl sein, die Jagdkataster-Software, mit der die Jagdgenossenschaft nach der veralteten Vorversion ins digitale Zeitalter vorstoßen will, in den Griff zu bekommen. Denn trotz jahrelanger Berufserfahrung und schier unzähliger Versuche war es Vorgänger Bott nicht gelungen, das Programm zu zähmen. „Das ist bis heute nicht fertig“, berichtete der leidenschaftliche Wohnmobil-Besitzer, „immerhin ist es immer ein bisschen besser geworden.“ Diana – so der Name des Programms – hielt ihn auf Trab. „Ich habe teilweise von ihr geträumt“, sagte er und lachte. Demnach unterschätzten die Leute, wie viel Arbeit doch hinter diesem Amt steckt, für das dessen Inhaber nur eine kleine Aufwandsentschädigung bekomme. In Zukunft, betonte Bott, geht’s für ihn nur noch mit dem Wohnmobil auf die Landstraßen dieser Welt.